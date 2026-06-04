Liguria Pride 2026 | 50 eventi e un villaggio ai Giardini Luzzati

Da ameve.eu 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante il Liguria Pride 2026 si terrà una Silent Disco Colorata ai Giardini Luzzati, con musica ascoltabile tramite cuffie. La parata si svolgerà seguendo un percorso preciso verso Piazza De Ferrari. Complessivamente, sono previsti circa 50 eventi distribuiti in diverse location, tra cui un villaggio ai Giardini Luzzati. La manifestazione coinvolgerà diverse iniziative per tutta la settimana.

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Cosa accadrà durante la Silent Disco Colorata ai Giardini Luzzati?. Qual è il percorso esatto della parata verso Piazza De Ferrari?. Chi sono i partner che organizzano il villaggio dei diritti?. Come trasformeranno i 50 eventi la città di Genova?.? In Breve Oltre 50 eventi tra mostre, talk e concerti ai Giardini Luzzati. Apertura ufficiale sabato 6 giugno alle ore 17:45 con Silent Disco alle 21. Parata sabato 13 giugno dalle 15:00 in via San Benedetto fino a Piazza De Ferrari. Collaborazione tra Coordinamento Liguria Rainbow, Il Ce.Sto, ANLAIDS e Liguria Transatlantica. Il Liguria Pride 2026 trasforma i Giardini Luzzati in un villaggio di diritti e colori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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