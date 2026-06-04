Liguria Pride 2026 | 50 eventi e un villaggio ai Giardini Luzzati

Cosa accadrà durante la Silent Disco Colorata ai Giardini Luzzati?. Qual è il percorso esatto della parata verso Piazza De Ferrari?. Chi sono i partner che organizzano il villaggio dei diritti?. Come trasformeranno i 50 eventi la città di Genova?.? In Breve Oltre 50 eventi tra mostre, talk e concerti ai Giardini Luzzati. Apertura ufficiale sabato 6 giugno alle ore 17:45 con Silent Disco alle 21. Parata sabato 13 giugno dalle 15:00 in via San Benedetto fino a Piazza De Ferrari. Collaborazione tra Coordinamento Liguria Rainbow, Il Ce.Sto, ANLAIDS e Liguria Transatlantica. Il Liguria Pride 2026 trasforma i Giardini Luzzati in un villaggio di diritti e colori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Argomenti più discussi: Liguria Pride 2026, oltre 50 eventi ai Giardini Luzzati prima della grande parata arcobaleno; Liguria Pride 2026 oltre 50 eventi ai Giardini Luzzati prima della grande parata arcobaleno.

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