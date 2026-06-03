Liguria Pride 2026 oltre 50 eventi ai Giardini Luzzati prima della grande parata arcobaleno
Da sabato 6 giugno, a Genova torna il Liguria Pride con oltre 50 eventi ai Giardini Luzzati. La manifestazione si svolgerà nei giorni successivi, culminando con una grande parata arcobaleno. L’evento si concentrerà sulla promozione dei diritti civili delle persone LGBTQIAPK+. La serie di iniziative durerà diverse settimane, coinvolgendo associazioni, esibizioni e incontri pubblici prima della parata finale.
A partire da sabato 6 giugno torna a Genova il Liguria Pride, la grande iniziativa arcobaleno per sostenere i diritti civili del mondo LGBTQIAPK+. Presso i Giardini Luzzati verrà allestito il grande villaggio che ospiterà eventi, spettacoli, mostre, giochi, concerti e talk durante tutta la. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Dal 6 al 13 giugno, ai Giardini Luzzati, il Liguria Pride Village 2026
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