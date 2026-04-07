Cactus Market ai Giardini Luzzati | arriva la Green Edition dedicata all’ambiente e alla sostenibilità

Il Cactus Market torna ai Giardini Luzzati con una nuova edizione denominata “Green Edition”. Il progetto, promosso dall’amministrazione comunale, invita i cittadini a partecipare a un evento dedicato all’ambiente e alla sostenibilità. La manifestazione si svolgerà presso i giardini cittadini, proponendo spazi e offerte in linea con le tematiche ecologiche. La “Green Edition” rappresenta un’iniziativa volta a sensibilizzare il pubblico su questi temi.

Il Progetto di Comunità del Comune di Genova invita la città a un nuovo appuntamento con il Cactus Market, che torna ai Giardini Luzzati con la “Green Edition”. Sabato 11 e domenica 12 aprile, dalle ore 10:30 alle ore 19:30, la piazza dei Giardini Luzzati – Spazio Comune accoglierà il market del fatto a mano a ingresso gratuito, con bancarelle di artigianato, illustrazione, arte e design, in un’edizione che mette al centro le buone pratiche e il valore di un consumo etico e consapevole. Il Cactus Market non è soltanto un luogo di vendita, ma uno spazio di relazioni dove il tempo assume un significato diverso: si guarda, si ascolta, si dialoga con chi crea e si intrecciano esperienze. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

I Lit Up Fuse ai Giardini Luzzati: concerto e proiezione di “Kneecap”Nuova tappa del “Trigger Tour” dei Lit Up Fuse, il progetto musicale che unisce sonorità elettroniche e punk a una forte attenzione ai temi sociali,...

Sagra della Merla ai Giardini Luzzati con menù invernale e torneo di calciobalillaTornano le sagre ai Giardini Luzzati: sabato 31 gennaio e domenica 1° febbraio si combatte il freddo con la Sagra della Merla, dalle 12 alle 22.

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Genova, ritorna il Cactus Market ai Giardini Luzzati: tra artigianato, Pride e visite guidateGENOVA - C'è un evento che da quattro anni, una volta al mese da settembre fino a maggio rappresenta un appuntamento fisso per gli amanti dell'artigianato a Genova: si tratta del Cactus Market che una ... primocanale.it