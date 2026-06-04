In una masterclass nel Ponente ligure, sono state presentate varietà di fiori eduli che possono sostituire basilico e aglio nel pesto tradizionale. Durante l’evento sono state illustrate diverse specie botaniche e il loro utilizzo in cucina. La giornata ha coinvolto partecipanti interessati alle alternative vegetali per la preparazione di salse e condimenti. Sono state fornite indicazioni pratiche su come integrare i fiori eduli nelle ricette tradizionali e sulle varietà più adatte per questo scopo.

Come possono i fiori eduli trasformare il pesto tradizionale?. Quali varietà botaniche hanno sostituito basilico e aglio nella masterclass?. Chi ha guidato la delegazione giapponese tra le serre di Ventimiglia?. Perché la biodiversità ligure sta diventando uno strumento di diplomazia?.? In Breve Ilaria Positano illustra la floricoltura biologica presso le serre di Castel d’Appio a Ventimiglia.. Lo chef Federico Lanteri propone menù con fagioli di Pigna e patate di montagna.. Masterclass a Sanremo con foglie di nasturzio e fiori di tulbaghia al posto di basilico e aglio.. L'uso dell'olio di olive taggiasche unisce la manualità ligure ai valori giapponesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liguria e Giappone: l’incanto dei fiori eduli nel Ponente

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