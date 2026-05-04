Liguria addio stabilità | arrivano piogge e vento forte da ponente

In Liguria, le condizioni meteo si preparano a cambiare con l’arrivo di piogge intense e venti forti provenienti da ovest. Le raffiche di vento si intensificheranno in alcune zone e saranno più forti nel settore di levante, dove si prevedono raffiche significative. La situazione meteo si modificherà nel corso della giornata di martedì, con un peggioramento che interesserà principalmente le zone costiere e le aree interne.

? Cosa scoprirai Dove colpiranno con più forza le raffiche di vento oggi?. Come cambierà la situazione meteo nel settore di levante martedì?. Quali zone della costa subiranno il calo termico più brusco?. Perché l'instabilità persisterà anche nella seconda parte della settimana?.? In Breve Domenica 3 maggio minime costiere tra 11 e 17 gradi con massime fino a 21.. Lunedì 4 maggio piogge da debole a moderata progrediscono dall'imperiese verso levante.. Venti da sud-est al centro-levante e da nord-est a ponente con raffiche forti.. Martedì 5 maggio persistenza nuvolosità intensa e nuovi episodi instabili sul versante levante.. Il meteo in Liguria cambia bruscamente questo lunedì 4 maggio 2026, quando le piogge colpiranno la costa tra l’imperiese e il levante dopo una domenica di passaggio nuvoloso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Liguria, addio stabilità: arrivano piogge e vento forte da ponente Notizie correlate Leggi anche: Piogge, temporali e forte vento: da un'allerta "gialla" all'altra Maltempo in Liguria: piogge intense e vento fino a 70 km/hIl cielo di oggi, venerdì 13 marzo 2026, nasconde una minaccia che si farà sentire con forza nel fine settimana.