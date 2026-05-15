Badalucco cena botanica | i fiori eduli diventano protagonisti a tavola

A Badalucco si è tenuta una cena botanica dedicata ai fiori eduli, con protagonisti i petali trasformati in ingredienti principali. Durante l’evento, sono state presentate diverse ricette in cui i fiori non sono più solo decorazioni, ma elementi strutturali dei piatti. Lo chef ha utilizzato i fiori in modo innovativo, creando combinazioni di sapori e consistenze che hanno coinvolto i partecipanti. L’evento ha messo in luce come i fiori eduli possano essere integrati nella cucina quotidiana.

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? Domande chiave Cosa accade quando i petali smettono di essere solo decorazione?. Come ha trasformato lo chef i fiori in ingredienti strutturali?. Chi spiegherà il legame tra agricoltura e cucina durante la cena?. Perché questa esperienza cambierà la percezione della biodiversità in Valle Argentina?.? In Breve Evento il 22 maggio presso la Locanda Le Macine del Confluente a Badalucco.. Il giornalista Claudio Porchia e Ilaria Positano di Castel d’Appio guideranno la serata.. Costo della cena fissato a 40 euro a persona escluse le bevande.. L'iniziativa promuove la biodiversità e il turismo enogastronomico nella Valle Argentina.. Il 22 maggio la Locanda Le Macine del Confluente a Badalucco organizzerà una cena speciale dedicata ai fiori eduli la rassegna gastronomica primaverile della Valle Argentina. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Badalucco, cena botanica: i fiori eduli diventano protagonisti a tavola ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento “Fiori, colori e scienza!”, a Palazzo Farnese un laboratorio di botanica per i più piccoliIl Comune di Piacenza propone un nuovo appuntamento dedicato alla scoperta della natura attraverso lo sguardo della scienza. "Alimentazione e cura, dalla botanica alla medicina": il convegno con cena tematicaOSTUNI - Slow Food Piana degli Ulivi Aps e Agifar Brindisi presentano il convegno con cena tematica su “Alimentazione e cura, dalla botanica alla...