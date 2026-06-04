Liguria | arriva il libretto digitale per gli impianti termici

In Liguria, dal giugno, entra in vigore il libretto digitale per gli impianti termici. La manutenzione degli impianti deve essere registrata online e aggiornata periodicamente. Per validare il libretto, il tecnico deve verificare il dato relativo alla potenza termica dell'impianto presente sulla bolletta. La procedura sostituisce la documentazione cartacea e richiede la registrazione digitale delle operazioni di manutenzione e controllo.

Come cambia la manutenzione degli impianti termici in Liguria dal giugno?. Quale dato della bolletta serve al tecnico per validare il libretto?. Perché l'assenza del codice POD blocca la vendita di un immobile?. Cosa devono fare le imprese per integrare i propri gestionali regionali?.? In Breve Obbligo libretto digitale via applicativo PWA CAITEL dal 1 giugno 2026. Necessario codice POD in bolletta per validare RCEE e certificare APE. Incontri formativi con Cna e Confartigianato previsti dalla seconda metà di giugno. Integrazione automatica tramite nuove API programmata per il 15 settembre 2026. Il nuovo digitale per il settore termico ligure: dal 1° giugno il libretto digitale è obbligatorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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