Impianti termici | il digitale accelera la gestione a Rieti

Il 21 aprile, i tecnici energetici della Provincia di Rieti sono stati formati sull’uso del software Oasi, un passo importante per migliorare la gestione degli impianti termici locali. Questa iniziativa mira a rendere più efficace il controllo e la sicurezza degli impianti, favorendo l’adozione di strumenti digitali. La formazione rappresenta un aggiornamento tecnico che coinvolge direttamente chi si occupa della manutenzione e della verifica delle installazioni.

? Cosa sapere La Provincia di Rieti ha formato i tecnici energetici sul software Oasi il 21 aprile.. L'adozione digitale mira a garantire controlli e sicurezza degli impianti termici sul territorio.. Il 21 aprile scorso, a Rieti, numerosi professionisti del settore energetico si sono riuniti per un corso formativo sul catasto degli impianti termici organizzato dalla Provincia in sinergia con le associazioni di categoria. L’incontro ha avuto come fulcro l’apprendimento del software Oasi, una piattaforma digitale che sta diventando il pilastro per la gestione tecnica del comparto. La partecipazione è stata molto alta e ha coinvolto diversi operatori, tra i quali più della metà risultava associata a Confartigianato Imprese Rieti.🔗 Leggi su Ameve.eu

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