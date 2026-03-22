impianti termici controlli e informazioni in crescita

Le autorità hanno rafforzato le verifiche sugli impianti termici, intensificando i controlli per garantire la conformità alle normative. Contestualmente, sono state diffuse nuove informazioni rivolte ai cittadini per sensibilizzare sull'uso corretto e sulla manutenzione degli impianti. La strategia mira a migliorare la sicurezza e l’efficienza nel settore, coinvolgendo direttamente le persone che utilizzano queste tecnologie domestiche.

Potenziamento dei controlli sugli impianti termici ma anche tanta informazione verso la cittadinanza. Alla luce delle nuove disposizioni regionali in materia, che prevedono un sensibile aumento dei controlli rispetto a quelli già effettuati, si è tenuta nei giorni scorsi a palazzo Muzio la conferenza stampa dedicata alle attività di accertamento e controllo degli impianti termici civili. Alla conferenza, aperta dal presidente della Provincia Davide Menegola (primo a destra nella foto), hanno preso parte Gianluca Cristini, dirigente del settore Agricoltura, ambiente, caccia e pesca, Silvia Dubricich, responsabile del servizio Ambiente e rifiuti, Mario Fomiatti, presidente della categoria impiantisti dell’Unione artigiani di Sondrio e Pietro Della Ferrera, funzionario Unione artigiani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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