Liguria 2026 | la carovana del Blues riparte tra borghi e musica

La carovana del Blues riparte nel 2026 attraversando diversi borghi liguri. Le tappe sono programmate in località come Finalborgo, Borgio Verezzi e Dolceacqua. Durante le soste, si svolgeranno concerti e iniziative musicali che coinvolgeranno le comunità locali. La manifestazione prevede l’integrazione tra musica e tradizioni dei piccoli centri, senza specificare come. La programmazione è stata annunciata, ma non sono stati forniti dettagli sulle modalità di partecipazione o sugli eventi specifici.

Quali borghi liguri ospiteranno le tappe della carovana nel 2026?. Come trasformerà la musica le tradizioni locali dei piccoli comuni?. Chi parteciperà alla jam session di solidarietà per Emergency?. Perché il blues è diventato uno strumento di impegno civile?.? In Breve Lilia Valente e Stefano Scagni curano narrazione e illustrazioni a Genova il 6 giugno.. BlackBird Blues Band si esibisce a Fonti del Tigullio il 27 giugno.. Doryan Lee e Southland Band suonano a Cornigliano il 3 luglio e Sestri Levante il 4 settembre.. Jam session solidale a Villa Serra il 20 settembre con ricavato per Emergency.. Il Bluescaravan for Freedom 2026 trasforma la Liguria in un viaggio tra musica e libertà. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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