La manifestazione Dolomiti Blues & Soul celebra quest’anno il suo venticinquesimo anniversario, portando sul palco artisti internazionali del genere blues e soul. I concerti si terranno in diversi borghi del Cadore, alcuni dei quali si trovano in zone meno accessibili e meno frequentate dal turismo di massa. La rassegna prevede spettacoli all’aperto e in spazi chiusi, con artisti provenienti da vari paesi, pronti a esibirsi davanti a un pubblico di appassionati e curiosi.

? Domande chiave Chi sono gli artisti internazionali che saliranno sul palco di San Vito?. Dove si svolgeranno i concerti nei borghi più nascosti del Cadore?. Come verrà onorata la memoria di Cosimo Scozzari durante il festival?. Perché la musica raggiungerà le mura del carcere di Baldenich?.? In Breve Programma dal 18 luglio al 23 agosto tra Pieve di Cadore, San Vito e Belluno.. Tributo a Cosimo Scozzari con premi per Bortolo De Vido e Francesco Rosa.. Ingresso a 20 euro per Lou Marini e Sarah Jane Morris a San Vito.. Iniziative Angelic-Art per giovani tra pittura, cinema e scrittura nei borghi dolomitici.. Il venticinquesimo anniversario del Dolomiti Blues & Soul Festival trasformerà le vette dell’Alto Cadore in un palcoscenico internazionale tra il 18 luglio e il 23 agosto 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dolomiti Blues & Soul: 25 anni di musica tra i borghi del Cadore

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