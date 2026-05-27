San Severo Sindaco Colangelo | Nessuna sfiducia | Giunta azzerata per ripartire!

Il sindaco di San Severo ha annunciato che la sua giunta è stata azzerata, ma ha negato che si tratti di una sfiducia. Ha dichiarato di voler ripartire senza lasciare la città in una fase delicata. La decisione di rinnovare la squadra di governo è stata comunicata pubblicamente, senza indicare motivazioni specifiche o riferimenti a tensioni politiche. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo ai motivi dell’azzeramento.

Nessuna sfiducia: Giunta azzerata per ripartire. NON LASCERÒ SAN SEVERO NEL PIENO DI UNA FASE COSÌ DELICATA. Oggi, con grande senso di responsabilità e non senza amarezza, ho deciso di azzerare l’intera Giunta comunale, revocando con effetto immediato tutte le deleghe assessorili. Ho scelto di parlare solo adesso perché non volevo che a guidarmi fossero la delusione, la rabbia o la fretta. In momenti delicati come questo serve lucidità, serve equilibrio, serve soprattutto rispetto verso la città e verso i cittadini. Voglio essere chiara: ho deciso di azzerare la Giunta ma non di dimettermi.E non l’ho fatto per una ragione molto semplice: io non posso permettermi di abbandonare San Severo nel pieno di una fase così importante e decisiva per il futuro della nostra comunità. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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San Severo, Colangelo azzera la Giunta: Non mi dimetto, la città non può fermarsi

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