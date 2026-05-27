San Severo il sindaco Colangelo azzera la Giunta ma avverte | Non cederò ai ricatti

Il sindaco di San Severo ha deciso di azzerare tutta la Giunta comunale, revocando immediatamente tutte le deleghe assessorili. La scelta è stata comunicata senza indicare motivazioni specifiche. Non sono stati annunciati ulteriori passaggi o nomine sostitutive. La decisione è stata presa in un momento di tensione politica, anche se il sindaco ha dichiarato di non voler cedere a pressioni o ricatti.

Il sindaco di San Severo Lidya Colangelo ha azzerato l'intera Giunta comunale, revocando con effetto immediato tutte le deleghe assessorili. L'annuncio è arrivato all'alba di mercoledì 27 maggio con una dichiarazione pubblica con cui il primo cittadino ha spiegato le ragioni della decisione. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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