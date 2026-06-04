L' Ideale Bari festeggia la promozione | il sindaco Leccese premia la squadra a Palazzo di Città
L'Ideale Bari ha ottenuto la promozione nel campionato di Promozione e ha ricevuto una cerimonia ufficiale a Palazzo di Città. Il sindaco ha incontrato la squadra nel pomeriggio di ieri, consegnando un riconoscimento per il risultato raggiunto. La squadra ha concluso la stagione di Prima con il traguardo della promozione, che è stato celebrato con questa visita ufficiale.
L'Ideale Bari continua a celebrare la storica promozione nel campionato di Promozione. Nel pomeriggio di ieri la squadra barese è stata ricevuta a Palazzo di Città dal sindaco Vito Leccese, che ha voluto rendere omaggio al traguardo conquistato sul campo al termine della stagione di Prima. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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