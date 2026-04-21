Caso Bari-Barletta lettera di Leccese al sindaco Cannito | Parole inopportune mancano scuse alla città
Il caso tra Bari e Barletta, legato alle dichiarazioni del sindaco di Barletta sulla possibile retrocessione del Bari, ha suscitato reazioni e richieste di chiarimenti. Un rappresentante cittadino ha scritto una lettera al primo cittadino di Barletta, definendo le sue parole inopportune e chiedendo scuse ufficiali alla comunità. La questione ha attirato l’attenzione pubblica e prosegue a essere oggetto di discussione locale.
Il caso delle dichiarazioni del sindaco di Barletta Cosimo Cannito sulla possibile retrocessione del Bari continua a far discutere. Dopo le polemiche e il chiarimento affidato ai social, è arrivata anche la presa di posizione del sindaco di Bari Vito Leccese, che ha scritto una lettera al collega.🔗 Leggi su Baritoday.it
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