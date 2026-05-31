Bari il Sindaco Leccese risponde a De Laurentiis | La tua estraneità è inaccettabile

Il sindaco di Bari ha risposto al presidente della squadra di calcio locale criticando la sua percepita estraneità, definendola inaccettabile. Ha invitato inoltre a considerare alternative per l’utilizzo di altri stadi. La tensione tra le autorità cittadine e la proprietà della società sportiva ha raggiunto un livello molto basso negli ultimi tempi.

Bari, il Sindaco Leccese risponde a De Laurentiis: “Estraneità inaccettabile, valuti altri stadi”. Il rapporto tra la città di Bari e la proprietà della SSC Bari tocca il punto più basso della sua storia recente. A seguito di uno scambio di comunicazioni formali (PEC), il Sindaco di Bari, Vito Leccese, ha risposto con una lettera di fuoco al presidente Luigi De Laurentiis, mettendo nero su bianco la rottura totale tra l’amministrazione comunale e il vertice del club biancorosso. “Totale estraneità alla città”. Il Sindaco Leccese non usa giri di parole, definendo “inaccettabili” i toni e i modi utilizzati dal patron biancorosso. “Mi spiace. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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