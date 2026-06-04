L' iconico Moncler delle Olimpiadi Milano-Cortina va all' asta

Notizia in breve

Durante l'asta del 5 giugno, tra i pezzi più rari ci sono un completo Moncler indossato alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 e le scarpe di un tennista durante Wimbledon. Sono inclusi anche cimeli del Grande Torino. La vendita si svolge presso una casa d'aste italiana specializzata in oggetti sportivi e memorabilia.