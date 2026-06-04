L' iconico Moncler delle Olimpiadi Milano-Cortina va all' asta

Da milanotoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l'asta del 5 giugno, tra i pezzi più rari ci sono un completo Moncler indossato alla cerimonia di apertura dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 e le scarpe di un tennista durante Wimbledon. Sono inclusi anche cimeli del Grande Torino. La vendita si svolge presso una casa d'aste italiana specializzata in oggetti sportivi e memorabilia.

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Un completo Moncler indossato alla cerimonia inaugurale dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 a San Siro, le scarpe di Rafa Nadal a Wimbledon e cimeli del Grande Torino: sono alcuni dei pezzi più rari della nuova asta sportiva organizzata da Aste Bolaffi, in programma il 5 giugno in. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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