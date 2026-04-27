olimpiadi milano cortina associazioni premiate i soccorritori sul podio

Durante le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, alcune associazioni sono state premiate per il loro contributo. In particolare, un soccorritore della Misericordia di Arese ha ricevuto un attestato di benemerenza in occasione di una cerimonia di ringraziamento. La giornata ha visto anche la premiazione di altre associazioni coinvolte nel servizio di assistenza durante l’evento.

Giornata di ringraziamento dei soccorritori in servizio alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026: Rossano Carrisi della Misericordia di Arese ha ricevuto un attestato di benemerenza per il servizio svolto. La cerimonia organizzata dalla Regione si è svolta nella sede regionale della Federazione volontari del soccorso, si è aperta con un messaggio del presidente Attilio Fontana, dell’assessore al Welfare Guido Bertolaso e dell’assessore regionale all’istruzione, Simona Tironi. Sono state assegnate benemerenze e medaglie a 14 associate che hanno prestato servizio durante le Olimpiadi con i loro soccorritori. Presenti circa 180 soccorritori in rappresentanza degli oltre 300 che hanno composto il gruppo in servizio a Milano, Bormio e Cortina.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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