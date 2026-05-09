Il borgo di San Giovanni si conferma come Città della Poesia con la decima edizione di una rassegna dedicata alla poesia, curata dal poeta Luca Nicoletti in collaborazione con l’assessorato alla cultura, Pro Loco e Scuolinfesta Aps. La manifestazione si svolge nel contesto di un dialogo tra il poeta e la luna, richiamando l’attenzione sulla tradizione poetica del luogo. La rassegna è arrivata al suo decimo anno di attività.

Il borgo di San Giovanni si conferma Città della Poesia. La rassegna curata dal poeta Luca Nicoletti, in sinergia con l’assessorato alla cultura, Pro Loco e Scuolinfesta Aps, taglia il prestigioso traguardo della decima edizione. Domani alle 18 nella Casa della cultura (piazza Silvagni 24) andrà in scena una serata a tema monumentale: il dialogo immortale tra Giacomo Leopardi e la luna. L’evento si aprirà con Silenziosa Luna, una selezione di poesie proposta dal curatore e impreziosita dalle fotografie di Sandro Cristallini e dalle note del flauto di Francesca Gabrielli. Il culmine della serata sarà la lettura dei componimenti dei dieci studenti selezionati, protagonisti di un ponte ideale tra tradizione e futuro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La città della poesia e quel dialogo tra Leopardi e la luna

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