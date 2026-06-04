Sei studenti di un liceo di Cesenatico hanno costruito dei veicoli alimentati dall’energia di una trappola per topi a molla. I ragazzi hanno progettato e assemblato i piccoli mezzi, riuscendo a farli muovere sfruttando il meccanismo della trappola. La loro invenzione ha ottenuto successo durante una presentazione scolastica, dimostrando un uso creativo di materiali semplici e un approccio ingegneristico.

Ci sono sei ingegnosi studenti liceali di Cesenatico che riescono a costruire dei veicoli alimentati dall’energia sviluppata da una comune trappola per topi che funziona con il meccanismo a molla. La notizia potrebbe sembrare semplicemente curiosa, una trovata per attirare l’attenzione in questo inizio dell’estate. Invece si tratta di una cosa molto seria ed importante, che si svolge nell’ambito di una competizione internazionale dedicata alle discipline Stem (acronimo che sta per Science, technology, engineering e mathematics), e comprende tutte quelle iniziative per rafforzare le competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche, attraverso metodologie didattiche innovative. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Liceali in trionfo con la ’trappola per topi’

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