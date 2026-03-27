Topi sterili tornano fertili grazie all' mRNA Uomini e topi e anni di bufale

Recentemente si è diffusa la notizia che topi sterilizzati sono tornati fertili grazie all’utilizzo di tecnologie mRNA. Questa scoperta ha suscitato molte discussioni, alimentando anche alcune credenze non supportate da prove scientifiche solide. La questione ha coinvolto anche il pubblico più ampio, con opinioni spesso basate su informazioni confuse o incomplete riguardo all’uso di questa tecnologia, già nota per il suo impiego nei vaccini contro il Covid.

L’mRNA: in teoria ne saprebbero qualcosa solo medici, biologi e scienziati in generale, dal Covid in poi, tutti credono di sapere cosa sia, soprattutto i no-vax, che non ne sanno niente, ma qui ci torno dopo. Nel frattempo la ricerca va avanti e, sentite qui, una terapia sperimentale a mRNA ha ripristinato la fertilità in topi maschi geneticamente sterili, correggendo un difetto nelle cellule del Sertoli, quelle che sostengono e regolano la produzione degli spermatozoi. Ok, qualcuno penserà: che ci frega dei topi? Ci frega eccome. Lo studio è stato pubblicato su Stem Cell Reports con il titolo Messenger RNA delivery into Sertoli cells restores fertility to congenitally infertile male mice, firmato, tra gli altri, da Mito Kanatsu-Shinohara e Takashi Shinohara del gruppo di Kyoto. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Topi sterili tornano fertili grazie all'mRNA. Uomini e topi e anni di bufale Articoli correlati Navi bruciate, uomini e topiIl 13 marzo Ravenna ha ricordato la tragedia della Mecnavi: in quel giorno nel 1987, durante le operazioni di manutenzione sulla nave gasiera... Palazzo crollato a Casoria dopo lo sgombero, tragedia evitata grazie a un ragazzo: "Facevamo la fine dei topi"Poteva essere una tragedia il crollo di un palazzo avvenuto nella mattinata di venerdì 23 gennaio a Casoria, in provincia di Napoli.