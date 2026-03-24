tenta di uccidere la suocera con il veleno per topi fermata a savona

Una donna 48enne è stata fermata dalla Polizia a Savona con l’accusa di aver tentato di uccidere la suocera 73enne e invalida avvelenandola con il veleno per topi mescolato nel cibo. È stata disposta la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento nei confronti della suocera e il braccialetto elettronico per la nuora. L’attività investigativa, condotta dalla squadra mobile e coordinata dalla Procura di Savona, è iniziata da una segnalazione da parte dell’azienda sanitaria locale in relazione a diversi ricoveri della vittima a causa dei disturbi e malesseri accusati negli ultimi tempi. Gli... 🔗 Leggi su Feedpress.me

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