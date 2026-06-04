Libertà va cercando

Da veronasera.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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“LIBERTÀ VA CERCANDO”, un film di Alessandro Anderloni:Venerdì 5 giugno, ore 21.15Lazzaretto di VeronaIngresso 6 euro, senza prenotazioni, fino a esaurimento dei posti disponibili.In caso di maltempo l'evento sarà rimandato.Cinque anni con Dante nel Carcere di Verona. Dal 2019 al 2023 gli attori. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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Nonna, figlia e nipote, tutte con lo stesso nome, Ramona, ci accompagnano attraverso quasi 100 anni di Storia spagnola. Sempre cercando la libertàUna famiglia composta da nonna, figlia e nipote, tutte con il nome Ramona, attraversa quasi un secolo di vicende della Spagna.

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