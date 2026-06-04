Liberi Subito cinque date nel Lecchese per firmare la proposta di legge popolare

Nel Lecchese si svolgono cinque appuntamenti per firmare a favore della proposta di legge popolare “Liberi Subito”. La raccolta firme mira a sostenere l’adozione di procedure più chiare e uniformi, nel rispetto delle competenze territoriali. Le date sono state organizzate in diverse località della provincia, invitando cittadini a sottoscrivere la proposta. La campagna prosegue con l’obiettivo di raggiungere il numero di firme necessario per presentare la legge.

Continua la raccolta firme a sostegno della proposta di legge regionale di iniziativa popolare “Liberi Subito”, che ha come fine il garantire procedure chiare e uniformi nel rispetto delle competenze territoriali. Disponibili le nuove date in cui sarà possibile firmare nel Lecchese. “Il recente. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

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Sabato prossimo di mattina siamo Vibo Città, di pomeriggio a Dasà e in serata di nuovo a Tropea. #saveTheDate #liberiSubito x.com

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