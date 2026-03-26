Perché è importante firmare la proposta di legge di iniziativa popolare contro l’allevamento in gabbia in Italia

Mancano pochi giorni alla Pasqua e molte persone si preparano a consumare la tradizionale colomba. Recentemente, è stata presentata una proposta di legge di iniziativa popolare volta a vietare l’allevamento in gabbia di animali in Italia. Questa iniziativa mira a modificare le normative esistenti e coinvolge cittadini che hanno raccolto firme per sostenere la proposta.

di Simone Montuschi, presidente di Essere Animali Mancano pochi giorni alla Pasqua e per molti italiani e italiane il pranzo terminerà con uno dei dolci simbolo di questa festività: la colomba. Nel nostro Paese però è difficile sapere se le uova utilizzate in questi prodotti provengano o meno da allevamenti in cui le galline sono allevate in gabbia: a differenza delle uova fresche infatti, per i prodotti trasformati non è obbligatoria l’indicazione in etichetta. Per far fronte a questo vuoto informativo, Essere Animali ha deciso di analizzare le comunicazioni dei maggiori produttori di colombe disponibili pubblicamente e di fornire una panoramica su chi ha già smesso di impiegare uova in gabbia, chi si è posto questo obiettivo per il futuro e chi invece non ha ancora assunto nessun impegno pubblico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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