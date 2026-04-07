Amendola Mattarella | tra le più alte espressioni dell’antifascismo liberale

Il 7 aprile si ricorda il centenario della morte di Giovanni Amendola, avvenuta in Francia a causa di un attentato di fascisti. Amendola, figura nota per il suo impegno antifascista, aveva 48 anni al momento della morte. La sua vicenda è stata ricordata come una delle espressioni più significative dell’opposizione antifascista liberale. La ricorrenza è stata celebrata con diverse iniziative e commemorazioni.

Roma, 7 apr. (askanews) – “Giovanni Amendola moriva cento anni or sono in Francia per le conseguenze di un agguato di sicari fascisti. La Repubblica lo ricorda come uno dei più prestigiosi esponenti che seppe opporsi – pagando di persona – all’involuzione autoritaria delle istituzioni, con la sua idea esigente di liberalismo fondata sulla difesa del Parlamento e sulla divisione dei poteri, avversando ogni forma di violenza politica, nemica del libero esprimersi della volontà e della sovranità popolare”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del centenario della morte di Giovanni Amendola. “Intellettuale fine e... 🔗 Leggi su Ildenaro.it Genovesi tirchi? Non per le vacanze: spesa media tra le più alte d'Italia, dati e classificaGenovesi tirchi e col ‘braccino corto’? Forse è una leggenda metropolitana, almeno per quello che riguarda le vacanze. Servizio idrico: a Pistoia è caro. Tra le tariffe più alte in ItaliaSecondo i dati di un recente studio della Uil Nazionale, la provincia di Pistoia è nella top-10 a livello nazionale per i costi più alti di gestione... Argomenti più discussi: Fino a giovedì anticiclone africano, aria più fredda dal 10 aprile; IL PRESIDENTE - Mattarella: Amendola seppe opporsi all'involuzione autoritaria delle istituzioni. Amendola, Mattarella: tra le più alte espressioni dell'antifascismo liberaleRoma, 7 apr. (askanews) - 'Giovanni Amendola moriva cento anni or sono in Francia per le conseguenze di un agguato di sicari fascisti. La ... notizie.tiscali.it AMENDOLA, MATTARELLA: GLI APPARTENNE VISIONE EUROPEARoma, 7 apr - Giovanni Amendola moriva cento anni or sono in Francia per le conseguenze di un agguato di sicari fascisti. La Repubblica lo ricorda come uno dei più prestigiosi esponenti che seppe opp ... 9colonne.it 100 anni fa oggi moriva Giovanni Amendola per i postumi di un pestaggio fascista. Morì in Francia, come Gobetti. Liberale, antifascista, fu con Matteotti il parlamentare più odiato e più temuto da Mussolini. Lo ricorderemo in aula x.com Serata di Pasqua agitata lungo viale Amendola: scoppia la lite tra due uomini visibilmente alterati. Intervengono i Carabinieri. Tutti i dettagli - facebook.com facebook