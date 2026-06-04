Libera la Lazio | la protesta contro Lotito arriva anche nel wrestling

“Libera la Lazio”. Il motto, il coro, il desiderio dei contestatori di Lotito ha superato i confini del calcio arrivando anche al wrestling. Un malumore non nascosto e mai sopito del popolo laziale che ha espresso il suo dissenso verso il patron biancoceleste anche a Torino durante il primo. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Gli ultras della Lazio alzano la voce contro Lotito

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Federico Palmaroli — @tempoweb: Se potessi rivolgere un messaggio diretto al presidente Lotito, gli direi una cosa sola: mai come in questo momento il popolo laziale si sente prigioniero della propria società. E lo slogan libera la Lazio è azzeccatissimo.. x.com

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