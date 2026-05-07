L’Accademia Ucraina di Balletto ha celebrato i venti anni di attività con una cerimonia ufficiale. La scuola, nota per il suo approccio tradizionale, continua a formare giovani ballerini dedicati alla danza classica. La direttrice, lontana dagli stereotipi, ha partecipato all’evento presenziando alla presentazione dei programmi e delle attività svolte nel corso degli anni. La struttura ha mantenuto invariati i propri standard di formazione e disciplina.

Spesso si pensa allo stereotipo della direttrice di un’accademia di danza classica come una donna seriosa, preferibilmente acida e zitella, il cui unico obiettivo è trasferire rigore e inflessibilità. Caterina Calvino Prina, fondatrice e direttrice dell’Accademia Ucraina di Balletto di Milano, è la classica eccezione a quella che potrebbe essere una regola, oramai un po’ arcaica. Solare, dalla risata spontanea e contagiosa – che non preclude certo responsabilità e competenza – racconta a Panorama.it la storia di AUB, la sua Accademia Ucraina di Balletto, fondata a Milano nel 2005 e che il 10 maggio festeggerà i suoi vent’anni di attività con uno splendido Gala al Teatro degli Arcimboldi.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - L’Accademia Ucraina di Balletto spegne le venti candeline

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