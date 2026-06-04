Un peacekeeper delle Nazioni Unite è stato ucciso da un colpo di mortaio vicino a Marjayoun, in Libano. L’esplosione ha coinvolto militari stranieri impegnati in operazioni di mantenimento della pace. Non sono state fornite dettagli sulle origini dei colpi di mortaio o sulla nazionalità dei militari colpiti. L’incidente è avvenuto in un’area dove si registrano frequenti tensioni tra le forze locali e gruppi armati. Le autorità internazionali stanno conducendo indagini sulla dinamica dell’attacco.

Chi sono i militari colpiti dall'esplosione vicino a Marjayoun?. Da dove sono stati sparati i colpi di mortaio?. Perché l'attacco è avvenuto subito dopo l'accordo di cessate il fuoco?. Come influirà questo incidente sulla sicurezza dei Caschi Blu?.? In Breve Due Caschi Blu feriti sono stati ricoverati presso la base medica Unifil.. L'attacco è avvenuto vicino a Marjayoun nel settore sud-orientale del Libano.. L'incidente segue di poche ore l'accordo di cessate il fuoco tra Israele e Libano.. Un'inchiesta ufficiale cercherà la provenienza dei colpi di mortaio verso la postazione.. Un peacekeeper dell’ONU perde la vita in Libano dopo un attacco con mortaio vicino a Marjayoun. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Libano: un peacekeeper dell’ONU muore per un colpo di mortaio

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BREAKING: Peacekeepers killed by roadside explosion in Lebanon, initial report f

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