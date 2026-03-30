Un peacekeeper della missione delle Nazioni Unite in Libano è stato ucciso domenica a seguito di un’esplosione di un proiettile in prossimità di una postazione nella zona di Aadchit El Qsair, nel sud del Paese. Un altro membro del contingente è rimasto ferito gravemente nello stesso episodio. La missione UNIFIL ha confermato l’incidente senza ulteriori dettagli.

L’ UNIFIL, la missione delle Nazioni Unite in Libano, ha riferito che domenica uno dei suoi peacekeeper ha perso la vita a causa dell’esplosione di un proiettile vicino a una postazione nella zona di Aadchit El Qsair, nel sud del Paese, mentre un altro è ferito gravemente. UNIFIL opera nella zona di confine tra Israele e Libano, cercando di ottenere una tregua tra le due nazioni. Gli attacchi, nell’area, sono molto frequenti, sia da parte dell’ IDF, che di Hezbollah. Il militare deceduto nell’ultimo raid era di nazionalità indonesiana, come confermato dal Ministero degli Esteri dell’ Indonesia. La missione è stata istituita dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nel 1978. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Ucciso un peacekeeper della missione UNIFIL in Libano

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