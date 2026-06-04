Un militare delle forze di pace delle Nazioni Unite in Libano è stato ucciso. Si tratta di un sergente serbo di 39 anni, morto in circostanze non specificate. Tel Aviv e Beirut hanno comunicato di aver rinnovato il cessate il fuoco, ma le violenze continuano nel paese.

Tel Aviv e Beirut hanno annunciato di aver raggiunto un accordo sul rinnovo del cessate il fuoco, ma in Libano si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un Casco Blu di Unifil, la missione Onu incaricata di far rispettare la Risoluzione 1701 approvata dal Consiglio di sicurezza nel 2006 per mettere fine alla guerra tra Israele e Hezbollah. Si chiamava Milovan Jovanovic, era serbo e avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. E’ stato ucciso da un colpo di mortaio che ieri sera ha colpito la sua posizione vicino Marjayoun, nel sud-est del paese. Altri due peacekeeper, uno originario della Spagna e l’altro di El Salvador, sono rimasti feriti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Libano, ucciso un altro Casco Blu di Unifil: era un sergente serbo di 39 anni

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UN Security Council President Condemns Deadly UNIFIL Attack in Lebanon, Calls for Investigation|AC1N

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