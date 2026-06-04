Libano ucciso un Casco Blu serbo in un attacco con mortaio Il cordoglio e la condanna del Governo Italiano

Da secoloditalia.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un peacekeeper della missione delle Nazioni Unite in Libano è morto dopo essere stato colpito da colpi di mortaio vicino a Marjayoun, nel sud del paese. L’attacco ha causato gravi ferite, che hanno portato al decesso del militare. Il governo italiano ha espresso cordoglio e condanna per l’accaduto. Non sono stati forniti dettagli su eventuali responsabilità o sull’origine dei colpi.

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Un peacekeeper della missione delle Nazioni Unite in Libano (Unifil) è morto a causa delle gravi ferite riportate quando alcuni colpi di mortaio hanno preso la sua postazione nei pressi di Marjayoun, nel Libano sud-orientale. Lo ha confermato la stessa Unifil in una nota a poche ore dall’annuncio di un accordo tra Libano e Israele sul cessate il fuoco. Altri due Caschi Blu sono rimasti feriti nell’attacco e sono attualmente ricoverati presso una struttura medica all’interno della base della missione, ha proseguito l’Unifil, secondo cui il militare deceduto era stato trasferito d’urgenza in elicottero in un ospedale di Beirut dopo l’incidente, avvenuto nella tarda serata di ieri, ma è morto per le ferite riportate. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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Ucciso un casco blu serbo nel sud del Libano: attacchi israeliani

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