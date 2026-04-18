Stamattina nel sud del Libano un sergente maggiore del 17° Reggimento del genio paracadutista francese è stato ucciso durante un attacco contro le forze dell’Unifil. La vittima, Florian Montorio, era un membro del contingente francese impegnato in operazioni di peacekeeping. L’attacco è stato descritto come un’imboscata, e le autorità militari francesi stanno ancora valutando i dettagli dell’incidente.

Roma, 18 aprile 2026 – Si chiamava Florian Montorio il sergente maggiore del 17° Reggimento del genio paracadutista di Montauban, ucciso stamattina durante un attacco contro l'Unifil nel sud del Libano. Il giovane casco blu francese dell'Unifil è rimasto vittima di un agguato teso al convoglio delle Nazioni Unite nell'area di Ghandouriyeh-Bint Jbeil, da parte di “attori non statali”, secondo la stessa forza di interposizione dell'Onu. Insieme a Montorio sono stati colpiti anche altri tre commilitoni, di cui due attualmente in gravi condizioni, come riferito dal titolare degli Esteri di Parigi, Jean-Noël Barrot. L’agguato durante una missione .🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Florian Montorio, chi era il casco blu francese Unifil ucciso in Libano. “Caduto in un’imboscata”

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