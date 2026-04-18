Caos nello Stretto di Hormuz | l’Iran lo chiude di nuovo a causa del blocco Usa Macron | Ucciso un casco blu francese in Libano – La diretta

Nelle ultime settimane, lo Stretto di Hormuz è stato al centro di tensioni crescenti, con l’Iran che ha deciso di chiuderlo di nuovo a causa del blocco navale imposto dagli Stati Uniti sui suoi porti. Contestualmente, si segnala la notizia di un casco blu francese ucciso in Libano, mentre si apre uno spiraglio diplomatico con l’annuncio dell’Iran di voler riaprire lo stretto, subordinandolo però alla sospensione delle misure statunitensi.

Dopo settimane di escalation seguite all’attacco del 28 febbraio, si apre uno spiraglio diplomatico: l’Iran annuncia la riapertura dello Stretto di Hormuz, legandola però alla fine del blocco navale Usa sui propri porti. Mentre Donald Trump parla di un accordo sul nucleare «molto vicino » (che prevede il trasferimento dell’uranio arricchito negli Stati Uniti), esplode la tensione tra Washington e Tel Aviv. Netanyahu si dice «scioccato» dal veto imposto dalla Casa Bianca ai raid israeliani in Libano, condizione essenziale per la tregua di 10 giorni siglata il 17 aprile. Sullo sfondo, la diplomazia internazionale si muove a Parigi con una nuova Coalizione dei volenterosi a guida franco-britannica per garantire la sicurezza della navigazione, una missione difensiva a cui anche l’Italia si prepara a contribuire.🔗 Leggi su Open.online

Trump: 'NO PANIC'. El Plan Secreto de 15 Días que Paralizó a Irán

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: L’Iran annuncia la riapertura dello stretto di Hormuz; Stretto di Hormuz: perché lo strategico canale commerciale è una meraviglia geologica; Hormuz, caos carburante: lettera alla Ue. L’Italia e altri 4 Paesi: serve una risposta comune; Iran, Trump: Stiamo bonificando Hormuz come favore ai Paesi che non ne hanno il coraggio.

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L'Iran lo aveva annunciato e lo ha fatto: lo Stretto di Hormuz è di nuovo chiuso. La riapertura è durata meno di 24 ore, Teheran è tornata a chiudere il passaggio, con un annuncio del comando militare. Il motivo della decisione sarebbe il blocco statunitense sui facebook

L’Iran chiude di nuovo lo Stretto di Hormuz: «Colpa del blocco navale Usa» x.com