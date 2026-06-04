Hezbollah ha dichiarato che Israele deve ritirarsi e ha respinto l’accordo in corso. Nel frattempo, un caschi blu serbo è stato ucciso in Libano. La situazione nel Medio Oriente rimane tesa, con continui scontri e difficoltà nelle trattative diplomatiche. Nessuna delle parti ha annunciato un cessate il fuoco, mentre le violenze proseguono nella regione.

La guerra in Medio Oriente continua a intrecciarsi con la diplomazia internazionale e con le tensioni interne ai diversi attori coinvolti. Nelle ultime ore la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle truppe americane dal conflitto contro l’Iran, infliggendo un segnale politico al presidente Donald Trump, mentre sul terreno proseguono gli scontri e i negoziati per una tregua tra Israele e Libano. 11:46 – Israele manterrà le posizioni conquistate nel sud del Libano Le Forze di difesa israeliane resteranno nelle aree già occupate nel Libano meridionale, compresa la strategica altura del castello di Beaufort. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Guerra, Hezbollah respinge l’accordo: “Israele deve ritirarsi”. Ucciso un casco blu serbo in Libano

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Hezbollah Rejects Lebanon-Israel Talks in the US

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