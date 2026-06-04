Libano casco blu ucciso | tregua fragile e Hezbollah gela l’accordo con Israele

Da abruzzo24ore.tv 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un militare delle forze di pace dell’Onu è stato ucciso nel sud del Libano. L’accordo tra Hezbollah e Israele, mediato dagli Stati Uniti, rimane in bilico. La tregua fragile dipende dalle condizioni poste dal gruppo sciita e dagli attacchi aerei ancora in corso. Nessuna conferma di nuovi progressi dopo l’incidente. La regione resta tesa, mentre le parti coinvolte continuano a negoziare senza risultati definitivi.

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Roma - Un militare Unifil è morto nel sud del Libano, mentre l’intesa mediata dagli Stati Uniti resta appesa alle condizioni poste a Hezbollah e ai raid. Resta alta la tensione in Medio Oriente, dove la nuova ipotesi di cessate il fuoco tra Israele e Libano si intreccia con un grave episodio che ha colpito la missione Unifil. Un casco blu è morto nel sud del Paese dopo che colpi di mortaio hanno raggiunto una postazione nei pressi di Marjayoun, nel settore sudorientale del Libano. Altri due militari della missione delle Nazioni Unite sono rimasti feriti e sono stati presi in carico dal personale medico della base. Secondo quanto comunicato da Belgrado, il militare ucciso era serbo: si tratta del sergente maggiore Milovan Jovanovic, deceduto dopo il trasferimento in elicottero al Centro medico universitario di Beirut. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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