Un militare delle Nazioni Unite di nazionalità serba è stato ucciso nel sud del Libano a seguito di un attacco missilistico contro la sua base. Secondo il Ministero della Difesa di Belgrado, l’uomo è deceduto a causa delle ferite riportate durante l’attacco. La Farnesina ha confermato che nessun italiano è coinvolto nell’incidente. Non sono stati forniti dettagli su eventuali altre vittime o sulle circostanze dell’attacco.

BEIRUT (LIBANO) – Il casco blu ucciso nel sud del Libano era serbo. Lo comunica il Ministero della Difesa di Belgrado. Il soldato è deceduto a causa delle ferite riportate in seguito a un attacco missilistico contro la base Onu. La Farnesina fa sapere che, in seguito all’attacco missilistico, nessun italiano è stato ferito, nè è stato coinvolto. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati * Salva il mio nome, email e sito web in questo browser per la prossima volta che commento. Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

Segui gli aggiornamenti su Farnesina.

© Firenzepost.it - Libano: ucciso casco blu dell’Onu. Era serbo. Farnesina: nessun italiano coinvolto

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Libano:ucciso un casco blu serbo.La Camera USA vota contro la guerra

Notizie e thread social correlati

Hezbollah respinge il cessate il fuoco: «Israele deve ritirarsi». Ucciso un casco blu serbo in Libano: «Nessun italiano ferito» – La direttaHezbollah ha dichiarato di rifiutare il cessate il fuoco, chiedendo il ritiro di Israele.

Libano, ucciso un Casco Blu serbo in un attacco con mortaio. Il cordoglio e la condanna del Governo ItalianoUn peacekeeper della missione delle Nazioni Unite in Libano è morto dopo essere stato colpito da colpi di mortaio vicino a Marjayoun, nel sud del...

Temi più discussi: Unifil: 'Ucciso un casco blu'. Israele e Libano sì all'accordo sulla tregua e zone di sicurezza che escludono Hezbollah. Media, continuano gli attacchi dell'Idf al Sud; Israele-Libano, la pace non regge: ucciso un casco blu, ultime news guerra; Israele e Libano rinnovano la tregua; Iran, Camera Usa ordina il ritiro dalla guerra: Trump può porre il veto.

Libano, Israele attacca ancora. Hezbollah rifiuta l’accordo. Ucciso un casco blu x.com

Ucciso un casco blu serbo nel sud del Libano: attacchi israeliani dopo l'annuncio del cessate il fuoco. Farnesina: non coinvolti italiani reddit

Iran, la guerra in diretta, in Libano ucciso casco blu Onu, Idf: Colpi su base Unifil sparati da Hezbollah. Proseguono raid israelianiLe ultime news dalla guerra Iran-USA in tempo reale: la Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti chiede il ritiro delle truppe americane dall'Iran ... fanpage.it

Medio Oriente, Il casco blu ucciso in Libano era serbo.Hezbollah respinge l'accordo di cessate il fuoco - LiveblogLa Farnesina: Non coinvolti italiani. Israele e Libano avevano annunciato un accordo su una tregua e zone di sicurezza che escludono Hezbollah (ANSA) ... ansa.it