Dopo l'annuncio di un cessate il fuoco, sono ripresi i raid israeliani nel sud del Libano. Durante un'operazione, un soldato delle forze di pace serbe è stato ucciso. I combattimenti sono ripresi poche ore dopo i colloqui tra Israele e Libano tenuti a Washington.

Poche ore dopo il secondo round di colloqui tra Israele e Libano a Washington e l'annuncio di un cessate il fuoco, riprendono i raid israeliani nel sud della regione. A Marjayoun due caschi blu feriti e uno morto Poche ora dopo i colloqui aWashingtone l’annuncio di un cessate il fuoco condizionato traIsraele eLibano,giunge notizia di una nuova escalation nel Libano meridionale. L’agenzia di stampa stataleNnaha riferito diattacchi di droni israelianilungo le strade in diverse località nel sud del Paese e ha affermato che almeno uno di essi ha causato feriti. Intantol’Unifilha confermato su X cheun casco blu serbo è morto“questa mattina presto a causa di ferite gravi riportate quando colpi di mortaio hanno colpito la sua posizione vicinoMarjayounnel Libano sudorientale“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Libano, raid nel sud dopo il cessate il fuoco: morto un casco blu serbo

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IL LIBANO COLPITO DOPO IL CESSATE IL FUOCO

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