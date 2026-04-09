Le strade di Beirut e dei quartieri meridionali sono sommerse da detriti e polvere a seguito di una vasta operazione militare israeliana che ha colpito duramente il Libano. Finora si registrano 89 vittime e circa 100 obiettivi sono stati colpiti in diverse zone della capitale e dei sobborghi. La situazione si presenta come un pesante scontro armato che coinvolge diverse aree della città.

Le strade di Beirut e dei suoi sobborghi meridionali sono oggi un mosaico di detriti e polvere, dopo che una massiccia offensiva israeliana ha colpito duramente il Libano. Il bilancio provvisorio parla di almeno 89 vittime e di 722 persone ferite a seguito della violenta ondata di attacchi. Tra le colonne di fumo che ancora si levano dai quartieri colpiti, i residenti locali si muovono con fatica tra le macerie per cercare di valutare l’entità dei danni strutturali. Le immagini catturate sul posto mostrano scenari di distruzione che colpiscono direttamente il cuore della capitale libanese. L’esercito di Israele ha fornito dettagli sull’operazione, dichiarando di aver centrato circa 100 obiettivi legati a Hezbollah sparsi su tutto il territorio nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Libano, l’inferno di Beirut: 89 morti e 100 obiettivi colpiti

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