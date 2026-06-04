Israele continua i bombardamenti nel Sud del Libano, mentre Hezbollah respinge l’accordo di cessate il fuoco come inaccettabile. La tregua annunciata non si concretizza e i combattimenti proseguono, nonostante le dichiarazioni di un’intesa tra Israele e Libano. Le cancellerie occidentali e Washington festeggiano la firma di un accordo condizionato, ma sul terreno si registrano ancora scontri e attacchi. Nessun intervento ha ancora fermato le operazioni militari in corso.

Evviva la tregua, la tregua che non c'è. A Washington e tra le cancellerie europee si esulta per la firma dell'intesa tra Israele e Libano su un cessate il fuoco condizionato che dovrebbe mettere fine al conflitto nel Paese dei Cedri, ai raid israeliani su Beirut e all'invasione del Sud. Il condizionale è d'obbligo perché, nonostante le reazioni positive, l'accordo presenta diverse clausole che rendono ancora complicato parlare di tregua. Per dare un'idea del clima tra le parti conviene partire innanzitutto dalle dichiarazioni dei protagonisti. Tra i primi a prendere la parola c'è il ministro della Difesa... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Libano-Israele, la tregua che non c’è. Tel Aviv continua a bombardare e Hezbollah (escluso dai colloqui) replica: “Accordo inaccettabile”

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Libano, la tregua non frena gli scontri tra Israele e Hezbollah

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Il nuovo accordo per la tregua tra Israele e Libano di fatto non è operativo. Chi sono i gruppi al centro di questo fronte e quanto pesa nel conflitto tra Stati Uniti e Iran, ne parliamo nello #SkyCube con Stefania Pinna e Liliana Faccioli Pintozzi x.com/i/broadcasts/ x.com

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