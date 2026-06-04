libano colonne di fumo nel sud del paese a poche ore dalla tregua con israele

Nel sud del Libano si sono formate colonne di fumo poche ore dopo il rinnovo della tregua con Israele. La tregua, definita fragile, è entrata in vigore recentemente e non sono stati forniti dettagli su eventuali cause o danni. La presenza di fumo indica possibili attività di combattimento o danneggiamenti nella regione, ma non sono state comunicate ulteriori informazioni. Nessun altro dettaglio sulle conseguenze immediatamente visibili è stato reso noto.

Colonne di fumo si levano dal sud del Libano a poche ore dall’entrata in vigore della fragile tregua rinnovata con Israele. L’accordo prevede anche l’istituzione di una serie di zone di sicurezza “pilota”, dalle quali sarebbero banditi i militanti di Hezbollah. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa statale National News Agency, tuttavia, giovedì droni israeliani hanno attaccato diverse zone del Libano meridionale, causando la morte di almeno una persona e il ferimento di altre quattro. Per le ferite riportate a causa di un raid israeliano sferrato mercoledì sera a Marjayoun, nel sud-est del Paese, è morto giovedì mattina un peacekeeper del contingente Unifil e altri due caschi blu sono rimasti feriti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Libano, colonne di fumo dopo i bombardamenti israeliani

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