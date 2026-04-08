A Beirut si registrano scambi di colpi e vittime in strada, mentre il panico si diffonde tra la popolazione. Israele continua a condurre raid nella regione, mantenendo alta la tensione e impedendo il rispetto di una tregua annunciata. Il contesto internazionale resta incerto, con la fragile tregua tra Stati Uniti e Iran che sembra non influenzare la situazione nel Paese. La città si trova in una fase di instabilità e incertezza crescente.

Mentre il mondo guarda con il fiato sospeso all'annunciato e fragile cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran, il Libano si trova in un limbo dal carattere pericoloso e contraddittorio. Sebbene la tregua di due settimane, mediata con il contributo decisivo di Islamabad, dovrebbe teoricamente includere anche il "Paese dei Cedri", in quanto roccaforte di Hezbollah, la realtà sul campo racconta una storia di attacchi continui, ordini di evacuazione e messaggi contrastanti tra le diplomazie e i vertici militari. La posizione di Hezbollah e dell'Iran Il punto cardine della tensione politica risiede nell'interpretazione del testo dell'accordo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Libano, Beirut sotto assedio: vittime in strada e panico. Perché Israele continua i suoi raid (così il Paese resta fuori dalla tregua)

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