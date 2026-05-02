L’esercito israeliano ha pubblicato un video che mostra le esplosioni di postazioni nel sud del Libano. Il filmato sembra ritrarre i momenti di un attacco contro un gruppo militante. La diffusione del video arriva in un momento di tensione tra i due Paesi, senza ulteriori dettagli ufficiali sui danni o sulle conseguenze dell’evento. La situazione tra le parti rimane sotto osservazione.

L’esercito israeliano ha diffuso un video che mostrerebbe l’esplosione di postazioni appartenenti al gruppo militante Hezbollah nel sud del Libano. Nel filmato si vedono dei soldati che sventolano una bandiera israeliana mentre camminano tra le macerie di uno stadio di calcio nella città di Bint Jbeil. L’esercito di Tel Aviv ha dichiarato sul proprio sito web che l’aviazione militare “ha distrutto lo stadio dopo aver scoperto che era stato minato”. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong .🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Libano, Israele rilascia video delle esplosioni nel sud del Paese

Notizie correlate

Libano, Israele rilascia un video degli attacchi contro HezbollahMercoledì l’esercito israeliano ha pubblicato un video che mostrerebbe degli attacchi mirati contro postazioni di Hezbollah nel sud del Libano.

Libano, Israele rilascia video degli attacchi contro presunte postazioni HezbollahMartedì l’esercito israeliano ha diffuso un filmato che, secondo quanto affermato, mostrava attacchi contro postazioni di Hezbollah nel Libano...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Libano, Israele rilascia un video degli attacchi contro Hezbollah; Libano, Israele rilascia un video degli attacchi contro Hezbollah; Libano Israele rilascia un video degli attacchi contro Hezbollah; Ucraina la Marina rilascia un video degli attacchi contro navi russe nello Stretto di Kerch.

Israele continua a colpire il Libano: 13 morti nel SudI raid israeliani continuano nonostante il cessate il fuoco tra Hezbollah, gruppo filo-iraniano, e Israele, in vigore dal 17 aprile ... ilsole24ore.com

Libano, Israele rilascia un video degli attacchi contro HezbollahMercoledì l'esercito israeliano ha pubblicato un video che mostrerebbe degli attacchi mirati contro postazioni di Hezbollah nel sud del Libano. I soldati di ... lapresse.it

MEDIO ORIENTE | L'Idf ordina l'evacuazione di diversi centri del Libano meridionale #ANSA x.com

2/5/26. LIBANO. Dal 2023 al 2025 nel Sud del Paese il 48% delle terre agricole è stato distrutto. Danneggiati pure 5mila ettari di foreste e rase al suolo 220mila unità abitative in decine di villaggi lungo il confine. Leggi l'articolo di Camille Eid - facebook.com facebook