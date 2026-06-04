Libano c' è l' Iran dietro il rifiuto di Hezbollah sul cessate il fuoco

Hezbollah ha rifiutato di accettare un cessate il fuoco con Israele. La decisione è stata presa in accordo con l'Iran, secondo fonti vicine alla regione. La posizione del gruppo è stata comunicata senza variazioni, mantenendo il rifiuto del cessate il fuoco. La decisione è avvenuta in un contesto di tensione tra le parti coinvolte.

Il rifiuto di Hezbollah sul cessate il fuoco con Israele è stato coordinato con la Repubblica islamica dell'Iran. Lo fa sapere il quotidiano Haaretz citando una propria fonte libanese vicina al governo di Beirut. Per Teheran, infatti, il cessate il fuoco in Libano è una condizione da inserire nell'accordo tra Iran e Stati Uniti. Hezbollah dunque non accetterà condizioni che assomiglino in qualche modo a una sconfitta. Dunque, secondo la fonte, il gruppo terrorista sciita libanese "non annuncerà il disarmo e non accetterà di ritirarsi. Ma ciò che determinerà gli sviluppi sul campo sarà se, in una prima fase, verrà dato l'ordine ai vertici militari di non attaccare gli insediamenti israeliani e se verrà raggiunto un accordo per non attaccare le forze armate israeliane". 🔗 Leggi su Iltempo.it

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Marandi: Irans Limited Hormuz Mode Is Strategic Pressure on US

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