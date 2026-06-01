Israele ha ripreso i bombardamenti sulla città di Beirut in Libano, provocando incendi. L'Iran ha dichiarato di essere pronto a sostenere Hezbollah, accusando Israele di aver violato il cessate il fuoco. La situazione tra Gaza e Libano rimane tesa, con i combattimenti che continuano nonostante le dichiarazioni di tregua.

Da Gaza al Libano, la tregua con Israele è soltanto di facciata. Di fronte ai bombardamenti nella Striscia, avvenuti nel silenzio più totale dell’Occidente, e alla nuova escalation dell’Idf, tornata a colpire Beirut, capitale del Libano, appare evidente che Benjamin Netanyahu stia portando avanti una personale crociata che rischia di trascinare l’intero Medio Oriente nell’incubo della guerra. È difficile pensare che Bibi non sia consapevole che le sue azioni, in palese violazione degli stessi accordi di cessate il fuoco, abbiano anche profonde ricadute sulle trattative tra Iran e Stati Uniti. Al punto che è lecito domandarsi se queste offensive continue non servano proprio a riaccendere lo scontro con Teheran. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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© Lanotiziagiornale.it - Netanyahu torna a bombardare Beirut in Libano e incendia il Medio Oriente. Ira dell’Iran: “Violato il cessate il fuoco, siamo pronti ad aiutare Hezbollah”

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