Libano ucciso un casco blu francese Macron | Responsabilità di Hezbollah

Un militare delle forze di pace francesi è stato ucciso in Libano, secondo quanto comunicato dal presidente francese. La morte si è verificata in un'area controllata dalle forze di pace, e il presidente ha attribuito la responsabilità dell'episodio a Hezbollah. La notizia ha suscitato reazioni ufficiali da parte del governo francese, che ha condannato il gesto. Nessun dettaglio è stato fornito al momento sugli sviluppi successivi o sulle modalità dell’attacco.

Un soldato francese è morto dopo essere stato colpito da un attacco contro i caschi blu in Libano, ad annunciarloEmmanuel Macronche specifica che tutto lascia pensare che la responsabilità sia diHezbollah. Ben presto, però, è arrivata la dichiarazione del primo ministro libaneseNawaf Salamattraverso un post su X: “Condanno l’aggressione perpetrata oggi contro alcuni membri del battaglione francese dell’Unifil.Ho impartito istruzioni precise affinché venga aperta un’indagine per chiarire le circostanze di tale aggressione e assicurare i responsabili alla giustizia”. “È evidente che questo comportamento irresponsabile arreca grave danno al Libano e alle sue relazioni con i Paesi amici che lo sostengono a livello internazionale”.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Libano, ucciso un casco blu francese. Macron: “Responsabilità di Hezbollah” News - Iran e Libano, la tregua già vacilla. Ucciso un casco blu francese 18/4/2026 Notizie correlate Casco blu francese ucciso in Libano, Macron: “Pensiamo sia stato Hezbollah”. L’Unifil confermaUn soldato francese dell’Unifil è rimasto ucciso e altri tre sono rimasti feriti dopo un attacco contro i caschi blu in Libano. Attacco contro i caschi blu in Libano, ucciso un sergente francese e feriti tre soldati. Macron: «Responsabilità di ?Hezbollah»?Un soldato francese dell'Unifil è rimasto ucciso e tre feriti in seguito ad un attacco contro i caschi blu in Libano. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Macron, un casco blu ucciso e tre feriti tra i francesi in Libano; Usa-Messico, padre e figlia di 2 anni annegano: la foto indigna l'America; L'Iran chiude nuovamente lo stretto di Hormuz, due navi mercantili segnalano spari; Voleva rovinarmi la vita: sposa imbrattata di vernice nera dalla cognata pochi istanti prima del sì. Libano, Macron: Un casco blu francese ucciso, tutto lascia pensare sia stata HezbollahLeggi su Sky TG24 l'articolo Libano, Trump: 'Usa hanno proibito a Israele di bombardare'. Netanyahu: 'Scioccato' ... tg24.sky.it Medio Oriente | Macron: 'Casco blu ucciso e tre feriti tra i francesi in Libano''Tutto lascia pensare ad Hezbollah'. Unifil, 'pattuglia colpita durante sminamento, pensiamo a Hezbollah' (ANSA) ... ansa.it Un soldato francese dell'Unifil è rimasto ucciso e tre feriti in seguito ad un attacco contro i caschi blu in Libano. Lo ha annunciato il presidente Macron, aggiungendo che "tutto lascia pensare che la responsabilità sia di Hezbollah" https://shorturl.at/sZbR3 - facebook.com facebook Libano, Macron: “Ucciso un soldato francese, responsabilità di Hezbollah” ift.tt/K7ZT8yg x.com