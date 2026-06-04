L’IA interessa al papa e a Mattarella ma non alla politica | il paradosso italiano

Da lettera43.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il papa e il presidente della Repubblica, entrambi sopra i 70 anni, hanno mostrato interesse verso l’intelligenza artificiale, mentre la politica italiana sembra meno coinvolta. Leone XIV, di 70 anni, e Mattarella, di 84, sono stati definiti “ex giovani” e hanno parlato del futuro, anche in relazione alle tecnologie emergenti. La loro attenzione si concentra sull’uso dell’IA, senza però coinvolgere direttamente le decisioni politiche recenti.

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Come sarà il futuro? A raccontarcelo, paradossalmente, sono due “ex giovani”: papa Leone XIV e Sergio Mattarella, 70 anni il primo, 84 il secondo. Sono stati loro, nel giro di una settimana, a parlare di quali saranno le sfide dei prossimi decenni, dall’ intelligenza artificiale alla robotica fino alla nuova conquista dello Spazio. Ponendo dubbi sui rischi, pur non negando le opportunità, e proponendo qualche soluzione. E gli altri? I politici italiani di ogni colore? Qualche frasetta, alcuni allarmi, ogni tanto una rassicurazione. Eppure il tema è in agenda, come si dice in politica, cioè se ne parla in famiglia, sugli autobus, nei luoghi di lavoro, i ragazzi ne discutono animatamente perché sanno che la loro vita quotidiana ne sarà condizionata e stravolta. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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