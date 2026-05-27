Il Papa ha lanciato un appello per un Codice etico dedicato alla regolamentazione dell’intelligenza artificiale, sottolineando la necessità di un quadro etico condiviso. Ha invitato le aziende del settore a lasciar perdere una logica di esclusivo profitto, affermando che solo così si potrà avanzare verso una normativa più equa. La proposta si scontra con la realtà di un mercato ancora lontano dall’adozione di regole condivise.

L’appello del Papa per un Codice etico, che regolamenti la rivoluzione digitale in atto, è ambizioso, ma può essere soddisfatto solo a condizione che “le aziende nel campo della IA abbandonino una logica di mero profitto”. Ne è convinto Giovanni Tridente, professore di Intelligenza Artificiale e Comunicazione all’Università della Santa Croce di Roma, secondo il quale la prima enciclica di Leone XIV, Magnifica Humanitas, "scuote le Big Tech ed è un’occasione preziosa per rendere tutti consapevoli della cornice tecnologica in cui ci troviamo a vivere”. Davvero la partita della disciplina dell’IA si gioca solo fra le righe dei bilanci delle Big Tech? “Resto convinto che un Codice etico sul digitale sia potenzialmente possibile, ma passa dalle scelte strategiche delle aziende che sviluppano questi strumenti”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La sfida dell’IA. “Il Papa scuote la politica, ma il Codice etico è lontano”

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