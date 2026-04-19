Il paradosso del pubblico impiego | 6 ore su 10 sprecate a cercare dati L’IA corre ma la burocrazia è ferma al 1999

In molti uffici pubblici italiani, i dipendenti trascorrono circa sei ore su dieci cercando dati e documenti, spesso senza successo. Nonostante i progressi dell'intelligenza artificiale e della tecnologia, la burocrazia si mantiene ferma al modello degli anni Novanta. Dietro ai desk e nei reparti amministrativi si vive una realtà fatta di clic ripetuti e ricerche lunghe e spesso infruttuose, che rallentano di fatto il funzionamento dei servizi pubblici.

Dietro lo sportello, nel back office silenzioso degli uffici pubblici italiani, si consuma un dramma silenzioso fatto di clic inutili e ricerca affannosa. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate IA nelle università: 9 studenti su 10 usano l’IA, maIl 21 marzo 2026 segna un punto di svolta irreversibile nell’istruzione superiore britannica: nove studenti su dieci utilizzano già l’intelligenza... IA al lavoro: 4 su 10 risparmiano tempo, ma lo perdonoUn nuovo studio rivela che quattro su dieci dipendenti in Italia guadagnano un giorno di lavoro a settimana grazie all’intelligenza artificiale, ma... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Il paradosso del gas: perché l’Italia sceglie di farsi male da sola; Infermieri laureati pagati come ATA: il paradosso dei convitti italiani; Modello AI Troppo Potente: Il Paradosso Del 2025; Varese, il paradosso del lavoro. Il club più grande del mondo, il pubblico più volubile: Vinicius e il paradosso Real MadridDai fischi all’ovazione nel giro di pochi giorni. È bastato un gol perché il pubblico del Santiago Bernabéu passasse dalla contestazione feroce all’applauso scrosciante per Vinicius Jr.. Un paradosso ... tuttomercatoweb.com Serie C. Paradosso Siracusa: stipendi non pagati, ma giocatori in campo con dignità facebook SCHLEIN E IL PARADOSSO DELLA LEGGE ELETTORALE DI GIORGIA MELONI CHE ‘NON VORREI MA CHE MI SERVE’ x.com