Una lezione di legalità si è svolta presso una scuola media, con un ospite speciale che ha condiviso la propria esperienza. Durante l'incontro, si è parlato del legame tra spaccio di droga e criminalità organizzata. Gli studenti hanno potuto ascoltare un confronto diretto con chi combatte quotidianamente contro attività illegali, sottolineando che dietro lo spaccio ci sono sempre reti criminali. L'evento ha coinvolto i giovani in un dialogo senza filtri sulla legalità.

Una lezione di legalità con un’ospite speciale, ma soprattutto un dialogo senza filtri tra studenti e chi quotidianamente vive la lotta contro la criminalità. Nell’aula magna della scuola secondaria di primo grado Don Milani di Lodi, ieri mattina le classi terze hanno incontrato il magistrato Marisa Manzini, procuratore aggiunto della Procura di Cosenza, nell’ambito del progetto “Custodi del Futuro” dedicato alla cittadinanza attiva e alla cultura della legalità. Ad aprire l’incontro è stata la dirigente scolastica Stefania Menin, che ha ribadito l’importanza di formare cittadini consapevoli. Al suo fianco il professor Francesco Fabbricatore, che ha invitato i ragazzi a superare gli stereotipi legati alla figura del magistrato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Lezione di legalità alle medie: "Dietro lo spaccio di droga c’è sempre la criminalità"

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